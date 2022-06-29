Окупанти пошкодили магістральний газопровід у Запорізькій області, один район - без газу

Найближчими днями залишаться без газу також Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.

Через обстріли російських військових у Запорізькій області пошкоджено магістральний газопровід у селі Мирне Пологівського району.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

У результаті без газу залишився Оріхівський район.

В ОВА кажуть - найближчими днями через пошкодження залишаться без газу Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.

Також в адміністрації підкреслили, що до цього пошкодження через дії рашистів без газу вже залишалось понад 80 тисяч абонентів у 109 населених пунктах області.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики повідомляли, що без газопостачання через бойові дії перебувало близько 176,7 тисячі абонентів.