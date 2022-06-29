Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти пошкодили магістральний газопровід у Запорізькій області, один район - без газу

Найближчими днями залишаться без газу також Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.

Окупанти пошкодили магістральний газопровід у Запорізькій області, один район - без газу
Фото: Оператор ГТС України

Через обстріли російських військових у Запорізькій області пошкоджено магістральний газопровід у селі Мирне Пологівського району.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

У результаті без газу залишився Оріхівський район.

В ОВА кажуть - найближчими днями через пошкодження залишаться без газу Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів. 

Також в адміністрації підкреслили, що до цього пошкодження через дії рашистів без газу вже залишалось понад 80 тисяч абонентів у 109 населених пунктах області.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики повідомляли, що без газопостачання через бойові дії перебувало близько 176,7 тисячі абонентів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також