Окупаційна влада Маріуполя хоче "релокувати" працівників металургійних підприємств, – Андрющенко

Щоправда, невідомо, куди, адже на окупованій Донеччині немає діючих об'єктів.

Окупаційна влада Маріуполя оголосила, що працівників металургійних підприємств "релокують" на інші підприємства.

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

"Навколо заводів довго тривали процеси масового збору металургів, які не було зрозуміло до кінця. То фіктивні видачі трудових книжок, то навпаки – збір нових заяв. І от сьогодні фактичний гауляйтер Донецької області Хоценко заявив, що працівників металургійних підприємств Маріуполя буде переміщено та "релоцировано" на інші помислові підприємства", – розповів Андрющенко.

Він додав, що на тимчасово окупованій частині Донецької області відсутні діючі промислові підприємства.

"Тобто працівників заводів або примусово депортують на підприємства в росію. Або "релоцированіє" –нове слово для приховування слова "мобілізація", – зауважив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко закликав жителів міста до термінової евакуації, "поки є коридорчик та не опинились в окопах або за полярним колом".

Нагадаємо, Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсації за грубі порушення його прав власності в Маріуполі під час збройної агресії Росії проти України.

Тим часом рашисти збирають особисті дані жителів Маріуполя та вербують евакуйованих.