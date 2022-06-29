"У Кривому Розі не буде жодних "московських" вулиць", – голова ВА

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пообіцяв, що в місті перейменують вулиці, площі та парки, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією та Білоруссю.

Про це він написав у Telegram.

"У Кривому Розі не буде жодних "московських", "бурятських" та інших вулиць, площ, парків та скверів, пов'язаних із державою-агресором Росією та Білоруссю! Всього – 193 назви", – зазначив Вілкул.

Він також повідомив, що робоча група, до складу якої увійшли керівники міськвиконкому та районів, представники громадськості, науковці та краєзнавці завершили підготовку до перейменування. Згідно із законодавством, процедура перейменування займає не менше двох місяців.

Вілкул також опублікував список назв вулиць, які планують перейменувати найближчим часом.

Нагадаємо, раніше мер Харкова ІгорТерехов також пообіцяв перейменувати проспект Жукова, а також усі топоніми, пов'язані з Росією.