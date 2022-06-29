Загрози нового масованого наступу на Запоріжжя немає, - Старух

Російські війська перекидають техніку з Маріупольського напрямку та окупованого Криму. Але цього недостатньо для нового наступу на Запорізьку область. Значного накопичення сил ворога на лінії зіткнення фронту не фіксується.

Про це на брифінгу повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає кореспондент LB.ua.

"Відбувається постійне перекидання техніки (ворогом) з Маріупольського та Кримського напрямків саме через Запорізьку область та південні регіони наших громад. Це означає, що ворог перекидає техніку. Але значного накопичення сил з боку окупанта не відбулися. Основні події зараз відбуваються на Харківському, Луганському напрямках та півдні. На Запоріжжі відбувається зіткнення фронту", - сказав він.

Він підкреслив, що наразі загрози масованого наступу ворога на територію області немає.

"Щодо можливого наступу, то з боку окупантів для цього необхідна надзвичайно більша концентрація сил. Наразі ми її не спостерігаємо", - зазначив Старух..

Він також додав, що посилюється партизанський рух.

"Партизани є та вони діють. Вони будуть «радувати» окупанта все більше і більше. Ми в цьому переконані. Так само на це сподіваються мешканці окупованих територій. Ми віримо та знаємо, що рано чи пізно наші території будуть звільнені, всі області та територія в цілому. А партизани нам будуть у цьому допомагати", - запевнив керівник ОВА.

Водночас він підтвердив, що окупанти продовжують репресії проти мешканців Енергодару та керівників комунальних підприємств та атомної станції, які не погоджуються колаборувати.

"Багато людей в Енергодарі викрадають, тимчасово затримують. На жаль, це вже не перший тиждень терористичних процесів окупантів", - розповів Старух.

Він нагадав, що шестеро посадових осіб місцевого самоврядування залишаються в полоні окупантів.

"Наш кризовий центр займається безпосередньо питанням заручників. Вчора на вечір таких осіб було 368. З них — 149 залишаються саме у заручниках, а не полоні, бо окупанти — це терористи", - додав він.

Нагадаємо, раніше Старух заявляв, що 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, наразі російські окупанти лише намагаються втримати вже захоплені території Запорізької та Херсонської областей, а також обладнує позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступу захисників України. Основні ж зусилля загарбники зосередили на Луганщині та Донеччині.