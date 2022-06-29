Нічна температура в Києві повторює рекорди

Другий день фіксуються найтепліші ночі за історію спостережень.

У столиці тривають температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Вже другий день поспіль у Києві фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії мінімальна температура повітря 28 червня в столиці не опускалась нижче +21,3°С, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року.

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