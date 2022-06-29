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Нічна температура в Києві повторює рекорди

Другий день фіксуються найтепліші ночі за історію спостережень.

Нічна температура в Києві повторює рекорди
Фото: EPA/UPG

У столиці тривають температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Вже другий день поспіль у Києві фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії мінімальна температура повітря 28 червня в столиці не опускалась нижче +21,3°С, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року.

Нагадаємо, Гідрометцентр дав сприятливий прогноз щодо цьогорічного врожаю в Україні.

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