Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва сьогодні о 8:50 ранку.

Про це він написав у Twitter.

“Одинадцятигодинна дорога поїздом з польського міста Перемишль до української столиці пройшла без проблем. Ми прибули на платформу першого Центрального вокзалу Києва близько 8:50 за місцевим часом. Нас зустріли кілька українських посадовців”, – повідомив Джоко Відодо.

Dari stasiun kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam tadi, saya memulai misi perdamaian ini dengan perjalanan kereta langsung ke Kyiv, ibukota Ukraina. pic.twitter.com/ZVJHf5J4K8 — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Зазначається, що перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, Джоко Відодо відвідає постраждале від російської агресії місто Ірпінь і завітає до Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України в місті Києві.

Нагадаємо, учора увечері повідомлялося про те, що президент Індонезії виїхав до України.

"З аеропорту Мюнхена, Німеччина, у вівторок зранку я поїхав у Ряшів, у місто в Польщі, яке розташоване за 80 км від кордону з Україною. Якщо нічого не трапиться, сьогодні ввечері я поїду потягом близько 12 годин до Києва, столиці України", – зазначив індонезійський лідер у Twitter.

Індонезія є господарем саміту G20. Джоко Відодо запросив на нього президента України Володимира Зеленського. Глава Індонезії виключає особисту присутність Володимира Путіна на саміті лідерів країн Великої двадцятки.