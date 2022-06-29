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​Президент Індонезії Джоко Відодо вже в Україні

Дорога з польського Перемишля до Києва тривала 11 годин.

​Президент Індонезії Джоко Відодо вже в Україні
Фото: Джоко Відодо у Twitter

Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва сьогодні о 8:50 ранку.

Про це він написав у Twitter.

“Одинадцятигодинна дорога поїздом з польського міста Перемишль до української столиці пройшла без проблем. Ми прибули на платформу першого Центрального вокзалу Києва близько 8:50 за місцевим часом. Нас зустріли кілька українських посадовців”, – повідомив Джоко Відодо.

Зазначається, що перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, Джоко Відодо відвідає постраждале від російської агресії місто Ірпінь і завітає до Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України в місті Києві. 

Нагадаємо, учора увечері повідомлялося про те, що президент Індонезії виїхав до України.

"З аеропорту Мюнхена, Німеччина, у вівторок зранку я поїхав у Ряшів, у місто в Польщі, яке розташоване за 80 км від кордону з Україною. Якщо нічого не трапиться, сьогодні ввечері я поїду потягом близько 12 годин до Києва, столиці України", – зазначив індонезійський лідер у Twitter.

Індонезія є господарем саміту G20. Джоко Відодо запросив на нього президента України Володимира Зеленського. Глава Індонезії виключає особисту присутність Володимира Путіна на саміті лідерів країн Великої двадцятки.

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