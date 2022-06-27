G7 планує розширити санкції проти оборонного сектору Росії, – Білий дім

Країни "Великої сімки" мають намір посилити санкції проти Росії і ще більше обмежити доступ російського військово-промислового комплексу до ресурсів і технологій.

Про це йдеться у повідомленні Булого дому.

Зазначається, що президент США Джо Байден у Німеччині проведе зустріч з лідерами G7 і матиме розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять посилення санкцій, щоб притягнути до відповідальності російського лідера Володимира Путіна.

"Лідери G7 узгодять і розширять адресні санкції, спрямовані на подальше обмеження доступу Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, вироблених нашими економіками, особливо до тих, що підтримують російську військово-промислову базу та технологічний сектор", – зазначили у Білому домі.

США мають намір "агресивно атакувати" російські ланцюжки постачання продукції оборонного призначення, запроваджуючи блокувальні санкції щодо великих державних оборонних підприємств, на додаток до оборонних дослідницьких організацій та десятків юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з обороною.Вашингтон обмежуватиме здатність Росії замінити військову техніку, яку він уже втратив під час війни з Україною.

Крім того, за даними американської адміністрації, США у координації з G7 застосують санкції до сотень фізичних та юридичних осіб. США також мають намір підвищити мита на понад 570 груп товарів із Росії вартістю близько 2,3 млрд доларів.

Нагадаємо, саміт лідерів "Великої сімки" відбувається у Баварії і триватиме до 28 червня.