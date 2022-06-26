Зеленський звернувся до білорусів: "Ви не повинні вмирати"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів та попередив, що керівництво Росії втягує громадян Білорусі у війну. Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

"Хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі. До людей - і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому і в весняні місяці. У Кремлі за вас вже все вирішили – ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", - сказав президент.

Він підкреслив, що зараз від звичайних жителів Білорусі залежить дуже багато.

"Я знаю, що народ Білорусі підтримує нас, точно нас, а не війну. І саме тому вас російське керівництво хоче втягнути війну", - зазначив Зеленський.

“Ви можете не брати участі у цій війні. Ваші життя належать вам, а не комусь у Кремлі”, - резюмував президент.

Нагадаємо, міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі оприлюднив звіт про співучасть режиму Лукашенка у війні Росії проти нашої держави. За даними звіту, від початку повномасштабного вторгнення РФ з території Білорусі по Україні випустили орієнтовно 630 ракет. Крім того, повідомлялося про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.