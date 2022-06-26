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Джонсон готовий прийняти Зеленського з візитом у Британії

Для нього це "буде честю".

Джонсон готовий прийняти Зеленського з візитом у Британії
Фото: Борис Джонсон у Twitter

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що готовий прийняти в Лондоні президента Володимира Зеленського, якщо в останнього з'явиться можливість приїхати з особистим візитом. 

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Джонсона, для нього "буде честю" прийняти Зеленського у Великій Британії, якщо той вважатиме за можливе залишити Україну для візиту до Лондона.

"Якщо він колись зможе виїхати і для нього розумно залишити Україну, то, очевидно, Великобританія матиме велику честь прийняти його у себе. Але найголовніше, щоб ми продовжували бути єдиними тут, у G7", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія готова надати допомогу в операціях з розмінування біля південного узбережжя України. 

Також Джонсон пообіцяв, що Великобританія продовжить непохитну підтримку українців. Він заявив, що його країна буде забезпечувати "нову політичну, військову та фінансову допомогу від міжнародної спільноти". 

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