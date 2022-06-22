Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
​Агентурні війни, інформаційна контратака і “monkey mind”. Частина 2
​Агентурні війни, інформаційна контратака і “monkey mind”. Частина 2
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Джонсон застеріг від "утоми" від війни і пообіцяв Україні подальшу військову підтримку

Британський премʼєр наполягає, що будь-які поступки Путіну стануть катастрофою. 

Джонсон застеріг від "утоми" від війни і пообіцяв Україні подальшу військову підтримку
Фото: ОПУ

Премʼєр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія продовжить непохитну підтримку українців. Він заявив, що його країна буде забезпечувати "нову політичну, військову та фінансову допомогу від міжнародної спільноти". 

Джонсон також попередив про наростання "втоми" довкола теми війни, і про те, що будь-які поступки президенту РФ будуть катастрофічними. Про це пише The Guardian із посиланням на речника премʼєр-міністра. 

"Премʼєр-міністр занепокоєний тим, що це може бути не в центрі уваги кожного через... деякі з тих глобальних викликів, з якими ми стикаємося, не в останню чергу через інфляцію в усьому світі", – зазначив представник Джонсона. 

Він процитував слова премʼєра на засіданні уряду: "Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось, крім катастрофи", оскільки це може бути "сприйнято як винагорода за її необґрунтовану агресію" і "підбадьорить не лише Росію, а й її союзників" та матиме вплив на Великобританії та її економіку". 

Борис Джонсон на засіданні уряду також сказав, що Великобританія працюватиме над вивезення зерна з України, оскільки "бомбардування міст та інфраструктури і блокада портів підривають спроможність України експортувати свою продукцію".

Нагадаємо, що минулого тижня британський премʼєр вдруге за час повномасштабного вторгнення Росії побував в Україні. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським в Києві та запевнив, що Велика Британія надаватиме озброєння Україні та навчатиме її військових. 

Британія надає українським захисникам РСЗВ із дальністю близько 80 кілометрів. Саме далекобійної зброї потребують оборонці для того, щоб деокуповувати захоплені росіянами території. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також