Джонсон застеріг від "утоми" від війни і пообіцяв Україні подальшу військову підтримку

Премʼєр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія продовжить непохитну підтримку українців. Він заявив, що його країна буде забезпечувати "нову політичну, військову та фінансову допомогу від міжнародної спільноти".

Джонсон також попередив про наростання "втоми" довкола теми війни, і про те, що будь-які поступки президенту РФ будуть катастрофічними. Про це пише The Guardian із посиланням на речника премʼєр-міністра.

"Премʼєр-міністр занепокоєний тим, що це може бути не в центрі уваги кожного через... деякі з тих глобальних викликів, з якими ми стикаємося, не в останню чергу через інфляцію в усьому світі", – зазначив представник Джонсона.

Він процитував слова премʼєра на засіданні уряду: "Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось, крім катастрофи", оскільки це може бути "сприйнято як винагорода за її необґрунтовану агресію" і "підбадьорить не лише Росію, а й її союзників" та матиме вплив на Великобританії та її економіку".

Борис Джонсон на засіданні уряду також сказав, що Великобританія працюватиме над вивезення зерна з України, оскільки "бомбардування міст та інфраструктури і блокада портів підривають спроможність України експортувати свою продукцію".

Нагадаємо, що минулого тижня британський премʼєр вдруге за час повномасштабного вторгнення Росії побував в Україні. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським в Києві та запевнив, що Велика Британія надаватиме озброєння Україні та навчатиме її військових.

Британія надає українським захисникам РСЗВ із дальністю близько 80 кілометрів. Саме далекобійної зброї потребують оборонці для того, щоб деокуповувати захоплені росіянами території.