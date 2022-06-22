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Україну відвідає делегація депутатів ПАРЄ

До неї увійдуть 14 осіб з різних країн.

Україну відвідає делегація депутатів ПАРЄ
Марія Мезенцева
Фото: twitter.com/ukrpravda_news

Наступного тижня Україну відвідає делегація депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це пише Укрінформ з посиланням на голову української делегації у ПАРЄ Марію Мезенцеву.

Депутати представляють юридичний напрямок, а також комітет захисту прав людини.

“У вівторок до нас їде делегація з 14 осіб, це депутати з різних країн Ради Європи від комітету з прав людини і юридичного комітету”, – сказала Мезенцева.

За її словами, йдеться про безпосереднє продовження стратегії України, спрямованої на збір підтверджень воєнних злочинів Росії.

“Тобто ми не знижуємо темпи нашої співпраці”, – додала голова української делегації у ПАРЄ.

Вона зазначила, що європейські депутати ознайомляться з фактами воєнних злочинів і зустрінуться з постраждалими, представниками прокуратури та колегами з Верховної Ради.

Нагадаємо, у травні ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів РФ в Україні.

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