Україну відвідає делегація депутатів ПАРЄ

Наступного тижня Україну відвідає делегація депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це пише Укрінформ з посиланням на голову української делегації у ПАРЄ Марію Мезенцеву.
Депутати представляють юридичний напрямок, а також комітет захисту прав людини.
“У вівторок до нас їде делегація з 14 осіб, це депутати з різних країн Ради Європи від комітету з прав людини і юридичного комітету”, – сказала Мезенцева.
За її словами, йдеться про безпосереднє продовження стратегії України, спрямованої на збір підтверджень воєнних злочинів Росії.
“Тобто ми не знижуємо темпи нашої співпраці”, – додала голова української делегації у ПАРЄ.
Вона зазначила, що європейські депутати ознайомляться з фактами воєнних злочинів і зустрінуться з постраждалими, представниками прокуратури та колегами з Верховної Ради.
Нагадаємо, у травні ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів РФ в Україні.