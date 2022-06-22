У південному напрямку ЗСУ ліквідували ще 49 окупантів

Всього за добу ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами виконано 1️50 вогневих завдань.

У південному напрямку Збройні Сили України ліквідували 49 солдатів російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено техніку російської армії:

дві самохідні гаубиці «Мста-С»,

один тягач,

одну станцію радіоелектронної боротьби,

склад боєприпасів,

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Всього за добу ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами виконано 1️50 вогневих завдань, авіацією нанесено 5 ударів по противнику.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 21 червня орієнтовно склали 34 100 осіб, з них 300 українські захисники ліквідували за минулий день.