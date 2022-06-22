У південному напрямку ЗСУ ліквідували ще 49 окупантів

У південному напрямку Збройні Сили України ліквідували 49 солдатів російської армії.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також знищено техніку російської армії:
- дві самохідні гаубиці «Мста-С»,
- один тягач,
- одну станцію радіоелектронної боротьби,
- склад боєприпасів,
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Всього за добу ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами виконано 1️50 вогневих завдань, авіацією нанесено 5 ударів по противнику.
Нагадаємо, загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 21 червня орієнтовно склали 34 100 осіб, з них 300 українські захисники ліквідували за минулий день.