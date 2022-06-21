Головне за день. Вівторок, 21 червня

Наступ ворога на Луганщині, обстріли Харкова, удар ЗСУ по Зміїному і повернення мита на розмитнення авто. Яким запам’ятається 118-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що окупанти захопили селища Підлісне і Мирна долина на Луганщині, мають частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у нашій новині.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив інформацію щодо того, що російські загарбники захопили Тошківку.

"На жаль, ворог мав успіх у цьому напрямку. Вони кинули туди величезну кількість техніки, особового складу. Більше півтора БТГ, важкої техніки... Дійсно мали успіхи і захопили Тошківку". - сказав Гайдай.

Він зазначив, що продовжуються обстріли по всій території області. Рашисти намагаються оточити наших по трасі Лисичанськ-Бахмут, але поки що в цьому напрямку успіху не мають.

Окупанти обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення.

За інформацією керівника Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова, вдень 21 червня кількість жертв обстрілу Харкова зросла до п’яти осіб, ще 11 отримали поранення.

"Обстріляли комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкта. Попередньо - РСЗВ "Ураган". На жаль, 5 загиблих, 11 поранених", – повідомив Болвінов.

Станом на 20:53 було відомо про 15 загиблих і 16 поранених унаслідок ворожих обстрілів.

Російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Під ворожий вогонь потрапив Криворізький район.

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, загарбники з "ураганів" обстріляли село Шестерня в Широківській громаді.

"Поцілили по житловим будинкам, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас", - розповів Лукашук.

Зазнав втрат і ворог, зокрема в результаті удару ЗСУ по острову Зміїний.

В операційній зоні сил оборони півдня України обстановка складна, але контрольована. Детальніше – в новині.

Генштаб повідомляє також, що Збройні сили України успішно використовують на передовій американські гаубиці М777.

“Воїни на сході України продовжують завзято нищити російських окупантів з американських гаубиць М777 – "насипають" окупантам сотні снарядів 155-го калібру”, – йдеться в повідомленні. Красномовні фото – в новині.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на озброєнні ЗСУ з’явилися німецькі самохідні гармати-гаубиці "Panzerhaubitze2000", які обслуговуються підготовленими українськими екіпажами.

"Це вже 6-й вид артилерії 155 мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього “клубу найкращих” долучився й Ph2000", – йдеться в повідомленні.

У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Генерального штабу Збройних сил України та інших силових структур.

Командування Повітряних сил інформує, що сьогодні на Київщині та Донеччині українські захисники знищили чимало ворожої техніки та боєприпасів.

"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться в повідомленні.

Також ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдали декілька авіаударів по ворожих позиціях. Про їх результати – в новині.

Надання Україні статусу кандидатки в члени Євросоюзу підтримують усі 27 країн-членів, пише Bloomberg із посиланням на слова джерел після учорашньої зустрічі послів країн ЄС.

Лідери Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня в межах засідання Євроради. Саме тоді й ухвалюватимуть рішення стосовно статусу.

Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. Норми запрацюють з 1 липня.

"Відповідний урядовий законопроєкт №7418 підтримали одразу у двох читаннях – 234 голосів", – написав в Telegram народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

На засіданні 21 червня парламент також зробив перший крок до встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Які ще законодавчі акти розглянули народні обранці – в новині.

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає українців про можливі провокації з боку росіян із ракетними обстрілами 22 червня.

В Україні 22 червня відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

У ЦПД закликають громадян утримуватись від перебування у місцях масового скупчення населення. В разі оголошення повітряної тривоги слід негайно йти до найближчого бомбосховища або укриття, а у приміщеннях – дотримуватися правила двох стін та двох виходів.

Фотовиставку робіт українського фотографа та документаліста Макса Левіна відкрили у парламенті Латвії.

В експозиції під назвою "Військове вторгнення Росії в Україну. Хроніка 2022 року. Початок" представлені світлини з Харкова, Бучі та Ірпеня.

Студенти та випускники НМАУ ім. П.І. Чайковського оприлюднили відкритий лист щодо виключення імені композитора з назви навчального закладу.

Листа, під яким наразі налічується 261 підпис, адресовано Президенту України, голові Верховної Ради, прем’єр-міністру, міністру культури та інформполітики, а також ректору НМАУ ім. П.І. Чайковського Максиму Тимошенку.

Підписанти заявляють, що категорично не погоджуються з позицією, викладеною у зверненні Наглядової ради, Вченої ради, колективу Академії до вказаних адресатів щодо залишення у назві вишу імені П. Чайковського. Подробиці – в новині.

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Як з’ясувалось, на території музею горів дах допоміжної будівлі, пожежу ліквідували менш ніж за дві години.

Збірна України здобула першу золоту медаль на XIX чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті.

Українська команда у складі Марти Фєдіної, Марини та Владислави Алексіївих, Олесі Деревянченко, Вероніки Гришко, Софії Мацієвської, Дарії Мошинської, Ангеліни Овчиннікової, Анастасії Шмоніної та Валерії Тищенко стала першою в артистичному плаванні.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!