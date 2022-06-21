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На Київщині горів музей Трипільської культури

Причина пожежі встановлюється.

На Київщині горів музей Трипільської культури
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Київській області

Сьогодні вдень, 21 червня, у с. Трипілля Обухівського району Київської області сталась пожежа на території Історико-археологічного музею Трипільської культури “Прадавня Аратта-України”.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Київській області.

Як з’ясувалось, на території музею горів дах допоміжної будівлі на території музею.

Пожежу ліквідували менше ніж за дві години.

Ліквідацією пожежі займались 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, окупаційні війська не припиняють знищувати не лише житлові будинки, а й заклади культури. В будинок народних традицій у смт. Гродівка на Донеччині влучив вибухонебезпечний предмет, через що той загорівся на всій площі в 600 м. кв.

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