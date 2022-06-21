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Держдепартамент США підтвердив загибель другого американця в боях за Україну, – CNN

Громадянин США Стівен Забельскі загинув 15 травня 2022 року під час бойових дій на Запоріжжі.

Держдепартамент США підтвердив загибель другого американця в боях за Україну, – CNN
Фото: medium.com

Сьогодні Державний департамент США підтвердив загибель американського громадянина під час бойових дій в Україні.

Про це пише CNN із посиланням на зовнішньополітичне відомство.

“Ми можемо підтвердити смерть громадянина США Стівена Забельскі в Україні”, – повідомляє видання.

52-річний Стівен Забельскі загинув 15 травня 2022 року під час ведення бойових дій у районі села Дорожнянка в Запорізькій області.

Стівен Забельскі
Фото: The Recorder
Стівен Забельскі

Родині загиблого американця надана вся можлива консульська допомога.

Нагадаємо, у квітні загинув ветеран морської піхоти США Віллі Кансел, який брав участь у бойових діях разом з українськими силами.

До слова, двоє американських добровольців, які воювали в Україні проти російських сил, пропали безвісти. Рідні не виключають, що вони потрапили до полону.

 

Держдепартамент США заявив, що в нього є інформація про третього американця, який їздив в Україну воювати проти Росії, який “останніми тижнями” був визнаний зниклим безвісти.

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