Держдепартамент США підтвердив загибель другого американця в боях за Україну, – CNN

Громадянин США Стівен Забельскі загинув 15 травня 2022 року під час бойових дій на Запоріжжі.

Сьогодні Державний департамент США підтвердив загибель американського громадянина під час бойових дій в Україні.

Про це пише CNN із посиланням на зовнішньополітичне відомство.

“Ми можемо підтвердити смерть громадянина США Стівена Забельскі в Україні”, – повідомляє видання.

52-річний Стівен Забельскі загинув 15 травня 2022 року під час ведення бойових дій у районі села Дорожнянка в Запорізькій області.

Фото: The Recorder Стівен Забельскі

Родині загиблого американця надана вся можлива консульська допомога.

Нагадаємо, у квітні загинув ветеран морської піхоти США Віллі Кансел, який брав участь у бойових діях разом з українськими силами.

До слова, двоє американських добровольців, які воювали в Україні проти російських сил, пропали безвісти. Рідні не виключають, що вони потрапили до полону.

Держдепартамент США заявив, що в нього є інформація про третього американця, який їздив в Україну воювати проти Росії, який “останніми тижнями” був визнаний зниклим безвісти.