На Донеччині затримали ворожого агента, який "зливав" рашистам дані про ЗСУ в районі Бахмута, - СБУ

У Донецькій області викрили ворожого агента, який передавав країні-агресору розвіддані про Збройні сили України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Затриманий збирав розвідувальні дані про позиції артилерії та інших бойових підрозділів ЗСУ в районі Бахмута.

"Встановлено, що інформатор був завербований кадровим співробітником російських спецслужб. Замовників також цікавила інформація щодо наслідків ворожих ракетних ударів по місту та перебування представників міжнародних організацій у регіоні", - розповіли в українській спецслужбі.

В СБУ додали, що тривають заходи для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки також викрила посадовців Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати України на розвідувально-підривній діяльності. У результаті багатоетапної спецоперації в Києві затримали завідувача відділу Секретаріату уряду та керівника однієї з дирекцій ТПП.

Днями голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що помічник начальника Херсонського управління СБУ – начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації в області.