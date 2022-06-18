Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради

Помічник начальника Херсонського управління СБУ – начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації в області.

Про це голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

“Вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію”, – зазначив Самойленко.

За його словами, Самохіна було затримано ще в березні. “І після проведеної перевірки, так розумію, Президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці”, – сказав голова обласної ради.

Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники заволоділи базою даних боржників українських банків.