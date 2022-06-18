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СБУ затримала корегувальника ударів по мосту через Дністровський лиман

Про результати обстрілів він доповідав через закриті канали зв’язку.

СБУ затримала корегувальника ударів по мосту через Дністровський лиман
Міст через Дністровський лиман (ілюстративне фото)
Фото: Цензор

Служба безпеки України затримала корегувальника ракетних обстрілів Одеської області.

Про це у своєму зведенні у суботу, 18 червня, повідомляє пресслужба відомства.

«Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який корегував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. Про результати обстрілів він доповідав своєму «куратору» через закриті канали зв’язку», — розповіли в СБУ.

Також силами СБУ на Херсонщині викрито місцевого підприємця, який організував силове захоплення Новокаховського підрозділу «Херсонгазу» на тимчасово окупованій території регіону.

Нагадаємо, що 30 травня ворог ушосте обстріляв багатостраждальний, вже непрацюючий, міст через Дністровський лиман. Цей міст має стратегічне значення, адже забезпечує автомобільне та залізничне сполучення південної частини Одеської області з рештою території України. Цим мостом також пролягає дорога з Румунії. 

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