“Світ чекає пекло на Землі”, якщо не будуть розблоковані українські порти, – ООН

Якщо війна в Україні не закінчиться або не будуть розблоковані українські порти, аби можна було вивезти зерно, світ очікує "пекло на землі".

Про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише The Guardian.

За його словами, ще до війни в Україні світ зіткнувся з безпрецедентною продовольчою кризою через пандемію коронавірусу та зростання цін на паливо.

"Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна виявилася руйнівною", – сказав Бізлі.

Він зазначив, що зараз світ зіткнувся з "лячним" дефіцитом, який може дестабілізувати країни, що залежать від експорту пшениці з України та Росії.

За словами Бізлі, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 мільйонів людей. Вона виробляє 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. Сомалі залежить від України й Росії щодо всього імпорту пшениці. Єгипет отримує 80% свого зерна з цих двох країн.

ВПП ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.

Посилаючись на зростання цін на транспортування, добрива та паливо як ключові фактори – через Covid-19, кліматичну кризу та війну в Україні, Бізлі сказав, що кількість людей, які "страждають від хронічного голоду", зросла із 650 мільйонів до 810 мільйонів за останні п'ять років.

"Це дуже, дуже страшний час. Нам загрожує пекло на землі, якщо не відреагуємо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, – це покласти край цій клятій війні в Україні й відкрити порти", – наголосив Бізлі.

Він зазначив, що протести через подорожчання уже виникли в Шрі-Ланці, Тунісі, Пакистані та Перу, також неспокійно було в Буркіна-Фасо, Малі, Чаді й це лише ознака майбутніх подій.

Бізлі закликав найбагатших людей світу направити більше грошей на боротьбу з глобальним голодом, а також закликав Володимира Путіна відкрити Одесу.

Нагадаємо, в агентстві ООН, що відповідає за безпеку судноплавства, говорили про те, що видалення морських мін поблизу ключових портів України може зайняти місяці.