Розмінування українських портів може зайняти місяці, - ООН

Сотні іноземних моряків не можуть вийти з портів.

За даними агентства ООН, відповідального за безпеку судноплавства, видалення морських мін поблизу ключових портів України може зайняти місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Навіть якби порти захотіли відновити роботу завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть увійти або відійти», – сказав в інтерв’ю Пітер Адамс, спеціальний радник з питань морської безпеки Міжнародної морської організації.

Він додав, що повне видалення морських мін у районах портів займе кілька місяців.

Нараз близько 450 іноземних моряків залишаються на понад 80 суднах в українських портах. Третина з них з Філіппін, значна кількість також з Туреччини, Сирії та Азербайджану.

Нагадаємо, Україна наразі не бачить реальних кроків та готовності Росії до розблокування портів. Російська сторона намагається "грати свої дурні ігри", що не вдасться агресору. Росіяни мають відійти та розблокувати порти. Після того Україна може говорити про розмінування та про вихід кораблів з портів та безпечний вивіз зерна.