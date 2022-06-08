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Населення тимчасово окупованого Мелітополя не підтримує “референдум”, - мер Федоров

В результаті “референдум” може і не відбутись.

Населення тимчасово окупованого Мелітополя не підтримує “референдум”, - мер Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: Іван Федоров у Facebook

Окупаційні російські війська хочуть провести у тимчасово окупованому Мелітополі так званий “референдум”, але підтримки для нього серед населення немає.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

«Учора (7 червня – ред.) відбулися гастролі на територію нашого тимчасово окупованого міста високого керівництва РФ. Після цього вони розпочали уже відкрито говорити про псевдореферендум, який, начебто, хочуть провести на території нашого міста та в цілому на окупованій частині Запорізької області. Але сьогодні навіть під дулами автоматів не вдасться зібрати людей», – вважає Федоров.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області.

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