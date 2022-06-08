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В Одесі судять терориста з Придністров'я, який організовував підпали волонтерських центрів, - Марченко

Також підозрюваний спотворював місцеві пам'ятники.

В Одесі судять терориста з придністровського регіону Молдови.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, підозрюваний організовував підпали волонтерських центрів і спотворення місцевих пам'ятників.

"Той факт що Росія намагається дестабілізувати обстановку в області, використовуючи громадян Придністров'я, черговий раз доводить, що влада окупантів руками невизнаних респу

Він додав, що подібна ситуація відбувається в ОРДО - місцева "влада" хоче присудити смертну кару українським військовим і волонтерам.

Нагадаємо, нині правоохоронці затримали одесита, якого ФСБ завербувала в Криму.

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що Росія все ще залишає Одесу у своїх пріоритетах для захоплення та окупації.

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