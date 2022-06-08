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Під контролем окупантів - більша частина Сєвєродонецька, вони знищують будинки, - Гайдай

Наразі наразі загрози оточення міста немає.

Під контролем окупантів - більша частина Сєвєродонецька, вони знищують будинки, - Гайдай
Фото: Cергій Гайдай/facebook

Російські загарбники контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що бої тривають не в промзоні, хоча її загарбники обстрілюють, а на вулицях міста.

"Місто Сєвєродонецьк - достатньо невелике насправді. 4 км на 4 км, такий квадрат. Навіть контроль або звільнення деяких вулиць - це вже у відсотках достатньо нормальна цифра... Тут росіяни обстрілюють все. Вони знищують всі будинки в Сєвєродонецьку - і танками, і артилерією обстрілюють...", - розповів Гайдай.

Він додав, що наразі загрози оточення міста немає: "Важка ситуація, але повністю контрольована нашими захисниками".

Також очільник Луганщини повідомив, що окупанти знищують інфраструктуру Лисичанська, який перебуває повністю під контролем України.

"Російська армія навмисно обстрілює лікарні, навмисно обстрілює центри надання гуманітарної допомоги, вони повністю зруйнували на центр величезний. І просто хаотичні обстріли відбуваються", - додав Гайдай.

Він зауважив, що понад 90% Луганщини тимчасово знаходиться під окупацією РФ.

Нагадаємо, нині Сергій Гайдай заявив, що очікується збільшення обстрілів Лисичанська і Сєвєродонецька.

7 червня на одній з центральних вулиць Лисичанська внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув житель.

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