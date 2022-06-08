​ДБР порушило кримінальне провадження щодо депутата - колаборанта Ковальова

За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з російськими окупантами на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до окупованого Криму з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого півострова.

Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію в місті Гола Пристань.

"Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що Росія на Херсонщині надовго", - наголосили в ДБР.

За матеріалами ДБР ще у квітні поточного року Генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні Ковальов розмістив у фейсбуі пост, де розповів про переговори з окупантами щодо реалізації зернових та технічних культур урожаю 2021 року, а також, що робити з цьогорічним врожаєм.

У "Слузі народу" повідомили, що Апарат Верховної Ради вже відключив будь-який доступ до парламентських сервісів депутату Ковальову. Нардепи також планують на найближчому засіданні виключити колаборанта з податкового комітету.