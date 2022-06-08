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Прокуратура назвала імена 8 окупантів, що утримували в підвалі школи на Чернігівщині 300 місцевих мешканців

Їм заочно повідомлено про підозру.

Прокуратура назвала імена 8 окупантів, що утримували в підвалі школи на Чернігівщині 300 місцевих мешканців
Фото: Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури

Чернігівська обласна прокуратура встановила і заочно повідомила про підозру в порушенні законів та звичаїв війни ще восьми військовослужбовцям збройних сил РФ, які протягом березня 2022 року насильно утримували в підвальному приміщенні школи в нелюдських умовах понад 300 місцевих мешканців, серед яких 77 дітей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

В ОГ зазначили, що підозрювані погрожували мешканцям села застосуванням зброї і завдавали тілесних ушкоджень. Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола в присутності інших мешканців села за мінусової температури повітря.

“Унаслідок утримання цивільного населення в нелюдських умовах – без доступу до свіжого повітря в задушливому просторі, без освітлення в повній темряві, без забезпечення питною водою та їжею, в антисанітарних умовах з 9 по 28 березня 2022 року померло 10 цивільних осіб”, - зазначили в прокуратурі.

Також, за даними Офісу генпрокурора, військовослужбовці ЗС РФ забороняли здійснювати поховання померлих у кількості менш ніж п'ять осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах.

Генеральна прокурорка Ірина Верещук оприлюднила імена підозрюваних:

  • Сиин-оол Суван - командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
  • Айгарим Монгуш - рядовий 3 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ
  • Назити Монгуш - сержант 2 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ
  • Ересу Ооржак - єфрейтор 3 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ
  • Аріан Хертек - рядовий 2 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ
  • Саян Хомушко - рядовий 2 мінометного взводу 2 мінометної батареї ВЧ 55115 РФ
  • Іван Ооржак - військовослужбовець 3 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 РФ
  • Чаян Чинан – військовослужбовець 2 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 РФ
  • Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 РФ

Наразі встановлюються інші військові РФ, причетні до злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо, у с. Ягідне на Чернігівщині під час російської окупації загарбники протягом березня сформували живий щит із 350 жителів, яких утримували в підвалі місцевої школи. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки". У приміщенні навчального закладу окупанти організували "штаб".

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