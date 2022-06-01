Звільнення Денісової суперечить міжнародним стандартам, – Моніторингова місія ООН з прав людини

А також підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні.

Звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової за нещодавно прийнятим законом суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні.

Про це йдеться у заяві Моніторингової місії ООН з прав людини.

“Ми вважаємо, що зараз, як ніколи, для України важливо мати незалежну та сильну інституцію, яка зможе неупереджено розслідувати порушення прав людини та підтримувати потерпілих у пошуку справедливості та відшкодуванні шкоди”, – йдеться у повідомленні.

У Моніторинговій місії зазначили, що міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавство, яке регулює такі інституції, містило незалежний та об’єктивний процес звільнення з чітко визначеними підставами.

“У постанові, прийнятій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення Уповноваженої з прав людини. Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу. Ми закликаємо органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці”, – додали в ООН.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 31 травня проголосувала за висловлення недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. "За" проголосували 234 народні депутати.

Представники правозахисних організацій звернулися до Верховної Ради із закликом припинити політизувати інститут омбудсмана і провести прозорий конкурс на цю посаду.