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З початку війни ДБР порушило понад 400 справ проти правоохоронців та посадовців через держзраду та співпрацю з ворогом

Слідчі Держбюро також продовжують фіксувати злочини РФ на звільнених територіях.

З початку війни ДБР порушило понад 400 справ проти правоохоронців та посадовців через держзраду та співпрацю з ворогом
Фото: РБК

Від початку війни слідчі Державного бюро розслідувань порушили 420 кримінальних справ за фактами держзради і колабораціонізму стосовно правоохоронців та державних посадовців.

Про це пише Укрінформ з посиланням на речницю ДБР Тетяну Сап’ян.

“З початку повномасштабних воєнних дій і до сьогоднішнього дня – це понад 420 кримінальних проваджень, які відкриті слідчими ДБР. На цьому етапі вручені підозри, і в деяких кримінальних провадженнях обвинувальні акти невдовзі будуть направлені до суду”, – сказала вона.

Сап’ян уточнила, що фігурантами цих справ є державні посадовці, правоохоронці та судді, які свідомо пішли на співпрацю з ворогом.

За її словами, слідчі ДБР також продовжують фіксувати злочини РФ на звільнених територіях – у містах Ірпінь, Тростянець і Чернігів. “Все документується. Потім це переросте у кримінальні провадження”, – зазначила Сап’ян.

Нагадаємо, ДБР повідомило підозру двом бійцям Таманської дивізії РФ, які з танків розстріляли лікарню в Тростянці.

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