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Суд заочно заарештував Януковича в справі про "Харківські угоди"

Дії тодішнього президента призвели до збільшення чисельності російських військ в Україні, що в подальшому сприяло військовому вторгненню.

Суд заочно заарештував Януковича в справі про "Харківські угоди"
Фото: 1fin.biz

Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича в справі про державну зраду, повʼязану з підписанням "Харківських угод".

За даними слідства, Янукович у змові з експремʼєр-міністром з порушенням вимог Конституції та закону "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці, надав Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора

"21 квітня 2010 року, перебуваючи в місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України. У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їхнього переоснащення й модернізації та в подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", – зазначили в ОГП.

Досудове розслідування в кримінальному провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Янукович також має заочний арешт у справі про втечу до Росії. У лютому цього року, до повномасштабного вторгнення Росії, Януковичу оголосили підозру за новою статтею – за підбурювання військових Управління державної охорони до дезертирства (ч.4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України).

Янукович визнаний винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. За цими статтями його засудили заочно до 13 років позбавлення волі. Водночас суд виправдав його в посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України. 

Експрезидент з 2014 року перебуває не в Україні. За останніми даними, він мешкав у РФ під держохороною. До Росії він утік під час Революції Гідності. 

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