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"Дія.Підпис" дозволить українцям відвідати суди онлайн

Федоров нагадав, що суди продовжують працювати.

"Дія.Підпис" дозволить українцям відвідати суди онлайн
Фото: Дія

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що українці можуть взяти участь в суді онлайн за допомогою "Дія.Підпису".

Про це віцепрем'єр Михайло Федоров заявив у Telegram.

"Багато українців вимушено поїхали під час війни. Але країна продовжує працювати й працюють суди. Тепер кожен, хто покинув Україну, може бути присутнім на судовому засіданні онлайн та підписувати необхідні документи за два кліки з підписом у смартфоні", - сказав Федоров.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта. 

Також в Україні спрощено процедуру отримання інформації про притягнення особи до кримінальної відповідальності та про наявність судимості.

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