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Хочу бачити Путіна на лаві підсудних, - Кулеба

Він наголосив, що неможливо передбачити терміни завершення війни. 

Хочу бачити Путіна на лаві підсудних, - Кулеба
Фото: facebook/Oleg Nikolenko

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що одним з підсумків завершення війни РФ проти України має стати процес у Міжнародному кримінальному суді.

Про це Кулеба заявив у інтерв’ю Bild am Sonntag, повідомляє Європейська правда.

Кулеба, серед іншого заявив, що вважає нормальним продовження переговорів з РФ заради перемир’я.

"Немає нічого поганого в домовленості про припинення вогню, якщо це перший крок до вирішення проблеми, крок до звільнення української території. Але ми не дозволимо дипломатії просто продовжити наші страждання і просто відкласти наступний етап війни", - заявив він.

Водночас Кулеба наголосив про необхідність переслідування винних у воєнних злочинах, аж до найвищого керівництва.

"Я хочу сидіти в залі суду в Міжнародному кримінальному суді і хочу бачити Путіна на лаві підсудних", - заявив міністр.

Кулеба, утім, наголосив, що неможливо передбачити терміни завершення війни та перемоги України. 

"Ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно, щоб захистити його та створити стійкий мир", - наголосив він.

Нагадаємо, що на брифінгу після зустрічі очільників МЗС країн Великої сімки Кулеба наголосив, що поки йде війна, Україна має отримувати зброю від партнерів.

Також Кулеба наголосив, що в шостому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути нафтове ембарго.

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