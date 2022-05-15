До Харкова щодня повертається близько 2 тис. людей, - Синєгубов

Люди, які виїхали з Харкова після початку широкомасштабного вторгнення РФ, починають повертатися до міста.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Інтерфакс-Україна.

"По місту Харкову (люди – ред.) повертаються. Ми вчора спілкувалися з керівництвом Укрзалізниці, вони додають необхідні вагони до поїздів, що прямують до Харкова з Львівського напрямку. У нас приблизно щодня зараз повертається близько 2 тис. осіб і ця цифра щодня зростає", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що у зв'язку з цим перед місцевою владою стоїть завдання якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру, рух громадського транспорту, а також вирішити проблему з житлом.

"Ми маємо вирішувати проблеми з житлом. У метрополітені зараз проживає 4,5 тис. осіб. Ми повинні забезпечити їх хоча б тимчасовим житлом", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що з понеділка, 16 травня, у Харкові відновить роботу частина наземного громадського транспорту. Влада планує запустити чотири трамвайні, вісім тролейбусних і 25 автобусних маршрутів.

Згідно з даними ОВА, у Харкові 15 травня обстріли не зафіксовані. Вночі в Харківському районі окупанти обстріляли склад, масштабну пожежу загасили рятувальники. Постраждалих немає.