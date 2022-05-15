Азовсталь тримається за межею людських можливостей, на Харківщині є постраждалі від обстрілів, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Миколаївщині, Чернігівщині, Київщині та Полтавщині.

По Львівській області вранці було здійснено ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Деталі уточнюються. Інформація про наслідки, характер руйнувань та постраждалих уточнюється, повідомили у зведенні від голів ОВА станом на 8 ранку.

На Дніпропетровщині ніч була з тривогами. Ворог двічі обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. Інші наслідки ворожих обстрілів з‘ясовуються.

Запорізька область: в обласному центрі вночі – тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Ситуація стабільна.

У Харкові обстріли не зафіксовані. Протягом доби в області обстрілювали Чугуївський Первомайський район, є постраждалі люди. Вночі, близько 20 години, в Харківському районі окупанти обстріляли склад, масштабну пожеже загасили рятувальники. Постраждалих немає. Бої тривають на Ізюмському напрямку.

Ніч на Сумщині пройшла неспокійно. Близько 22 вечора ракетний удар по околицям села Шпилівка. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам. Вночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району. В обох випадках обійшлося без людських жертв. Деталі уточнюються.

Луганщина: 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, є влучання в підприємство "Азот", технікум, багатоповерхівки, є поранені. Попаснянську та Гірську громади рівняють із землею. У Комишувасі влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Зазнали поранень три жителя Врубівки. У Новодружеську поранено жінку.

У Донецькій області напруга триває. У Очеретинській громаді у селі Новокалинове вчора вдень ворог застосував фосфорні заряди, згоріло кілька будинків. Під обстрілами – Торецька громада: перебито газопровiд, без газу лишилося кілька селищ. Ввечері внаслідок обстрілу було пошкоджено підстанцію Торецька, без електрики – кілька селищ. Є загиблі та поранені. Маріуполь: Азовсталь тримається за межею людських можливостей.

На Херсонщині ситуація стабільно критична. Ворог знищую інфраструктуру, тоивають мародерства та викрадення людей.

Нагадаємо, родичі наших захисників, які тримують оборону на заводі Азовсталь у Маріуполі, звернулися до лідера Китаю Сі Цзиньпіна з проханням допомогти в процедурі екстракції. Вони просять посприяти у вивезенні наших військових, які перебувають в облозі ворога та постійно обстрілюються з усіх видів озброєння, на територію третьої країни. Цієї країною погодилась бути Туреччина.

Родини бійців сподіваються, що лідер КНР як людина, яка має вплив на Росію, допоможе відстояти світові цінності.