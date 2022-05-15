У Львові та області пролунало шість вибухів

Сьогодні вночі і вранці у Львові та області лунали звуки вибухів і сирени повітряної тривоги. За попередніми даними, було 6 вибухів.

Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Увага! Надходить інформація про декілька вибухів в області Львівській", – написав він.

У Львівській ОВА уточнили, що ракети вдарили по об'єкту військової інфраструктури.

"Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному з об’єктів військової інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що станом на 8:00 інформації про загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, за минулу добу українська ППО знищила 8 повітряних цілей російських окупантів, збивши 1 літак і 7 безпілотників.