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Ще одна парафія на Київщині приєдналась до ПЦУ

Парафія раніше була у юрисдикції УПЦ Московського патріархату.

Ще одна парафія на Київщині приєдналась до ПЦУ
Фото: Facebook Олександра Драбинка

14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі Церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця с. Мотижин, Бучанського району, Київської області. 

Про це повідомив митрополит Олександр Драбинко.

“Вітаємо братів і сестер в Помісній Українській Церкві”, - написав Олександр Драбинко.

Із проханням про включення парафії до Православної церкви України звернулась громада села Мотижин. 

 

Нагадаємо, Синод ПЦУ ухвалив правила переходу парафій і закликав громади УПЦ МП до канонічного єднання.

Згідно з результатами опитування, більш ніж половина парафіян УПЦ Московського патріархату підтримують розірвання зв’язків з РПЦ. 42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови.

Натомість Синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) звинуватив владу часів Петра Порошенка та Православну церкву України в тому, що їх дії призвели до військового вторгнення Росії в Україну.

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