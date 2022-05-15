Ще одна парафія на Київщині приєдналась до ПЦУ

Парафія раніше була у юрисдикції УПЦ Московського патріархату.

14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі Церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця с. Мотижин, Бучанського району, Київської області.

Про це повідомив митрополит Олександр Драбинко.

“Вітаємо братів і сестер в Помісній Українській Церкві”, - написав Олександр Драбинко.

Із проханням про включення парафії до Православної церкви України звернулась громада села Мотижин.

Нагадаємо, Синод ПЦУ ухвалив правила переходу парафій і закликав громади УПЦ МП до канонічного єднання.

Згідно з результатами опитування, більш ніж половина парафіян УПЦ Московського патріархату підтримують розірвання зв’язків з РПЦ. 42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови.

Натомість Синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) звинуватив владу часів Петра Порошенка та Православну церкву України в тому, що їх дії призвели до військового вторгнення Росії в Україну.