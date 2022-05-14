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На Київщині незабаром відновлять роботу 56 дитсадків

Очікується, що у відкритих дитсадках сформують 162 групи.

На Київщині незабаром відновлять роботу 56 дитсадків
Фото: t.me/denisovaombudsman

З наступного понеділка, 16 травня, у Київській області мають відновити роботу в офлайн-режимі 56 закладів дошкільної освіти.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Від батьків вихованців дитячих садочків вже надійшло 2 647 заяв. 

У розрізі районів ситуація виглядатиме так:

  • Білоцерківський район – 2 дитсадки, 2 групи, 30 заяв;
  • Бориспільський – 12 дитсадків, 51 група, 670 заяв;
  • Броварський – 9 дитсадків, 35 груп, 641 заява;
  • Бучанський – 15 дитсадків, 42 групи, 735 заяв;
  • Вишгородський – 4 дитсадки, 8 груп, 151 заява;
  • Обухівський – 1 дитсадок, 4 групи, 55 заяв;
  • Фастівський – 13 дитсадків, 20 груп, 215 заяв.

Уточнюється, що 257 дошкільних закладів Київщини працюють дистанційно. В онлайн-режимі педагоги виховують 11 947 дітей, із них – 637 дітей із родин внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, у Бородянці Київської області найближчим часом відкриють модульне тимчасове містечко для для людей, котрі втратили житло внаслідок російської агресії. Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду. 

Раніше повідомлялось, що Митрополичий фонд Православної церкви України збудує тимчасове житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані окупантами.

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