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ПЦУ збудує тимчасове житло для переселенців, зведення розпочнуть на Київщині

До середини літа спорудять будинки для 50 родин.

Митрополичий фонд Православної церкви України збудує тимчасове житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані окупантами. 

Про це йдеться на сторінці ПЦУ в соцмережі Facebook.

Зведення модульних будинків буде розпочато з Київщини: в Гостомелі, в селах Озерне, Мощун та інших населених пунктах, що постраждали під час війни. 

Така соціальна ініціатива Митрополичого фонду вже отримала 20 мільйонів гривень. Їх надав голова Меценатської ради Фонду Андрій Мацола.  

На ці кошти до середини літа будуть зведені будинки для 50 родин, перші з них зможуть заселитися вже на початку червня. 

“Планується, що згодом, після відновлення помешкань цих родин у їхніх рідних містах, буде можливість передати це житло іншим постраждалим від війни українцям”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Ірпені на території санаторію «Дубки» почало роботу наметове містечко для людей, які втратили своє житло

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