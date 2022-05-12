Станом на 12 травня російська армія втратила у війні майже 26 650 особового складу. За останню добу – 300 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Військова техніка:

танки ‒ 1195 (+8) од.,

бойові броньовані машини ‒ 2873 (+17) од.,

артилерійські системи – 534 (+6) од.,

РСЗВ – 191 (+6) од.,

засоби ППО – 87 (+0) од.,

літаки – 199 (+0) од.,

гелікоптери – 161 (+1) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8) од.,

крилаті ракети – 94 (+0) од.,

кораблі /катери – 13 (+1) од.,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2019 (+22) од.,

спеціальна техніка – 41 (+0) од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, львівські десантники збили російський ударний "крокодил". На рахунку ДШВ від 24 лютого вже 15 збитих російських гвинтокрилів.