Станом на 12 травня російська армія втратила у війні майже 26 650 особового складу. За останню добу – 300 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Військова техніка:
танки ‒ 1195 (+8) од.,
бойові броньовані машини ‒ 2873 (+17) од.,
артилерійські системи – 534 (+6) од.,
РСЗВ – 191 (+6) од.,
засоби ППО – 87 (+0) од.,
літаки – 199 (+0) од.,
гелікоптери – 161 (+1) од.,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8) од.,
крилаті ракети – 94 (+0) од.,
кораблі /катери – 13 (+1) од.,
автомобільна техніка та автоцистерни – 2019 (+22) од.,
спеціальна техніка – 41 (+0) од.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.
Нагадаємо, львівські десантники збили російський ударний "крокодил". На рахунку ДШВ від 24 лютого вже 15 збитих російських гвинтокрилів.