Усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку безуспішні, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Київщині.

На Чернігівщині вночі російська армія з літака двічі ракетами обстріляла місто Новгород-Сіверський. Поцілили в місцеву школу-інтернат, приватні будинки. На місці працюють рятувальники. Попередньо є загиблі та поранені.

Полтавщина: ввечері внаслідок ракетного удару з ворожого літака по території Полтавського району постраждала частина інфраструктурної будівлі в Карлівській громаді. Потерпілих немає, обійшлося без пожежі.

На Дніпропетровщині ніч була з тривогою. На ранок ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Влучив у два населені пункти. Одна людина загинула, одна поранена.

Харків: за ніч обстрілів по місту не зафіксували. По області окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик Богодухівського району. Одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району. Усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку безуспішні.

У Луганській області по всій території були артилерійські обстріли. Загалом – 26. Росіяни намагаються повністю узяти під контроль м. Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ – Бахмут і взяти Сєвєродонецьк – 9 обстрілів за добу. Тривають бої в Білогорівці. За добу пошкоджено 24 житлові будинки.

На Донеччині – активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Спроби прориву в районі Торецької ТГ – відбито. Учора – обстріли касетними снарядами фенольного заводу в Нью-Йорку (Торецька громада), дві людини поранені. Уранці обстріл Світлодарська, влучання в багатоповерховий будинок, зараз інформації про постраждалих немає. Уночі і вранці – артилерійські обстріли Авдіївки і Очеретинської ТГ. У результаті – пошкодження і пожежі в приватних будинках.

На Херсонщині були вибухи. Зокрема, обстріляно з "градів" села Калинівської, Великоолександрівської ТГ, пошкоджено будинки. Унаслідок обстрілів та вибухів в області тривають загоряння лісів. За попередньою інформацією, площа пожеж становить близько 8 сотень гектарів.

Миколаївщина: обстріл с. Нововасилівка Шевченківської ТГ, унаслідок чого було загоряння житлового будинку. У Березнегуватській громаді ввечері були обстріли. Частково пошкоджено житлові будинки. Поранена одна жінка. У Широківській громаді були обстріли після обіду та о четвертій ранку. Пошкоджень і потерпілих немає.

У Миколаєві обстрілу зазнала територія Балабанівського лісу. Також вранці надійшло повідомлення про обстріл у Корабельному районі міста, без жертв, пошкоджено побутовий газопровід.