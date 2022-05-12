Київ лишається головною ціллю Росії, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиця, безсумнівно, продовжує лишатися головною ціллю Росії. У коментарі CNN він зазначив, що занепокоєний можливістю застосування ворогом тактичного ядерного озброєння.

"Безпека зараз є головним пріоритетом. Так, звісно, ми непокоїмося і сподіваємося, що наші оборонці захистять нас, але ризик все рівно є, і без наших партнерів, без США та європейських країн, ми не виживемо", – сказав він.

Кличко ще раз нагадав, що гарантувати безпеку киянам неможливо.

"Як мер Києва кажу всім, вибачте, це ваш персональний ризик, але ми не можемо надати вам гарантій. Поки триває війна в Україні, ми не можемо надати гарантій жодному українцеві", – підкреслив він.

Нині до української столиці повернулися близько двох третин її мешканців. Кличко говорив, що після 9 травня кияни можуть поступово вертатися до своїх домівок, однак гарантувати їм безпеку ніхто не може.

Нагадаємо, у квітні директор ЦРУ США Вільям Бернс говорив, що через невдачі у війні проти України, через "потенційний відчай" президент РФ Володимир Путін, намагаючись створити видимість перемоги в Україні, може віддати наказ на застосування ядерної зброї.

Станом на початок травня, за словами Бернса, ознак підготовки ядерного удару не було.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не можна бути впевненим, що РФ точно застосує або точно не застосує ядерну зброю. Після обстрілів росіянами українських АЕС неможливо бути впевненим, що вони не наважаться на ядерний удар, вважає він.