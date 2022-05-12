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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни викрали 271 особу, - голова ОВА

За останній день було звільнено дві людини.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни викрали 271 особу, - голова ОВА
Фото: Укрінформ

З початку війни, станом на 11 травня 2022 року, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області підтверджено 271 випадок викрадення людей

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він уточнив, що на 11 травня продовжують перебувати в заручниках 118 осіб, звільнені – 153. 

Раніше повідомлялось, що пішов із життя міський голова тимчасово окупованого міста Токмака Запорізької області Ігор Котелевський.

Нагадаємо, росіяни викрали більше 120 людей на Херсонщині. Серед них – представники органів місцевого самоврядування, голови територіальних громад, священнослужителі, учасники АТО/ООС, журналісти та інші цивільні громадяни.

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