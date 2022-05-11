РФ увечері здійснила ракетний удар по Полтавщині, - Лунін (оновлено)

Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих", - написав Лунін у своєму Telegram.

Оновлення 21.32. Згодом очільник області повідомив, що країна-агресор завдала удару по Карлівській громаді, загарбники вразили об'єкт інфраструктури.

"Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - додав Лунін.

Оновлення 22.16. Керівник ОВА оприлюднив фото пошкоджень внаслідок ракетного удару по Полтавщині і додав, що пожежі не було.

"Ось такий вигляд має одна з частин інфраструктурної будівлі, яку «демілітаризувала» російська ракета. На щастя, після ворожого удару постраждалих немає. Уточнення: обійшлося без пожежі", - написав Лунін.

Фото: Telegram/Дмитро Лунін

Нагадаємо, нині Росія тричі обстріляла Дніпропетровщину з "Градів", а українська ППО збила російську крилату ракету над Одещиною.

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