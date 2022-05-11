Зеленський присвоїв полеглому заступнику командувача ВМС звання Героя України

Президент Володимир Зеленський 11 травня присвоїв полеглому заступнику командувача ВМС Ігореві Бедзаю звання Героя України.

Відповідний указ опублікували на сайті глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" БЕДЗАЮ Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно)", - йдеться в тексті указу.

В пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ наголосили, що "Ігор Володимирович за роки служби в морській авіації став одним з кращих наших льотчиків, визнаним командиром і лідером, який користувався беззаперечним авторитетом".

У ВМС кажуть - під час повномасштабного російського вторгнення Бадзай проходив службу у Командуванні національного флоту.

"Виконуючи обов’язки за посадою, Ігор Володимирович одночасно воював у рідній бригаді, власним прикладом вів за собою льотчиків-побратимів. Але ворожа ракета обірвала життя полковника разом з 4 членам екіпажу гелікоптера Мі-14, які виконували бойове завдання з захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - додали в пресслужбі Військово-морських сил.

Нагадаємо, Ігор Бедзай загинув 7 травня, борючись із російськими окупантами. До цього стало відомо про запеклі повітряні бої в районі острова Зміїний.