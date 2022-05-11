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Зеленський присвоїв полеглому заступнику командувача ВМС звання Героя України

Ігор Бедзай загинув 7 травня, борючись із російськими окупантами.

Зеленський присвоїв полеглому заступнику командувача ВМС звання Героя України
Фото: Пресслужба ВМС ЗС України

Президент Володимир Зеленський 11 травня присвоїв полеглому заступнику командувача ВМС Ігореві Бедзаю звання Героя України.

Відповідний указ опублікували на сайті глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" БЕДЗАЮ Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно)", - йдеться в тексті указу.

В пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ наголосили, що "Ігор Володимирович за роки служби в морській авіації став одним з кращих наших льотчиків, визнаним командиром і лідером, який користувався беззаперечним авторитетом".

У ВМС кажуть - під час повномасштабного російського вторгнення Бадзай проходив службу у Командуванні національного флоту. 

"Виконуючи обов’язки за посадою, Ігор Володимирович одночасно воював у рідній бригаді, власним прикладом вів за собою льотчиків-побратимів. Але ворожа ракета обірвала життя полковника разом з 4 членам екіпажу гелікоптера Мі-14, які виконували бойове завдання з захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - додали в пресслужбі Військово-морських сил.

Нагадаємо, Ігор Бедзай загинув 7 травня, борючись із російськими окупантами. До цього стало відомо про запеклі повітряні бої в районі острова Зміїний.

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