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Жінки та діти захисників Маріуполя закликають допомогти евакуювати поранених військових

"Військові продовжують робити неможливе - тримають "Азовсталь". Тепер весь світ повинен зробити неможливе для них".

Жінки та діти захисників Маріуполя закликають допомогти евакуювати поранених військових
Азовсталь
Фото: EPA/UPG

Рідні військовослужбовців, які продовжують тримати оборону Маріуполя звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом допомогти евакуювати поранених бійців.

Про це йдеться у відеозверненні.

"Допоможіть врятувати поранених, які зараз перебувають в Маріуполі без ліків. Медиків, лікарів і бійців "Азову", які зараз героїчно тримають оборону. Але кожна хвилина має значення", - говорить дружина одного з бійців.

"Ситуація критична. Але військові продовжують робити неможливе - тримають "Азовсталь". Тепер весь світ повинен зробити неможливе для них", - додала ще одна жінка.

До світової спільноти також звернулися діти та матері захисників Маріуполя.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Також в Нацгвардії раніше повідомили, що президент Володимир Зеленський та керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з Азовсталі та працюють над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.

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