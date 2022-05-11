Рідні військовослужбовців, які продовжують тримати оборону Маріуполя звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом допомогти евакуювати поранених бійців.
Про це йдеться у відеозверненні.
"Допоможіть врятувати поранених, які зараз перебувають в Маріуполі без ліків. Медиків, лікарів і бійців "Азову", які зараз героїчно тримають оборону. Але кожна хвилина має значення", - говорить дружина одного з бійців.
"Ситуація критична. Але військові продовжують робити неможливе - тримають "Азовсталь". Тепер весь світ повинен зробити неможливе для них", - додала ще одна жінка.
До світової спільноти також звернулися діти та матері захисників Маріуполя.
Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Також в Нацгвардії раніше повідомили, що президент Володимир Зеленський та керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з Азовсталі та працюють над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.