"Військові продовжують робити неможливе - тримають "Азовсталь". Тепер весь світ повинен зробити неможливе для них".

Рідні військовослужбовців, які продовжують тримати оборону Маріуполя звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом допомогти евакуювати поранених бійців.

Про це йдеться у відеозверненні.

"Допоможіть врятувати поранених, які зараз перебувають в Маріуполі без ліків. Медиків, лікарів і бійців "Азову", які зараз героїчно тримають оборону. Але кожна хвилина має значення", - говорить дружина одного з бійців.

"Ситуація критична. Але військові продовжують робити неможливе - тримають "Азовсталь". Тепер весь світ повинен зробити неможливе для них", - додала ще одна жінка.

До світової спільноти також звернулися діти та матері захисників Маріуполя.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Також в Нацгвардії раніше повідомили, що президент Володимир Зеленський та керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з Азовсталі та працюють над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.