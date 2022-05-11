Радник очільника Маріуполя розповів, де окупанти тримають людей, які не пройшли фільтрацію

"Приміщення тюрми переповнені. При плановому ліміті колонії в 850 осіб зі слів свідків, на сьогодні там утримується не менш 3 тис. людей".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про фільтраційні табори поблизу міста, де перебувають люди, які не пройшли фільтрацію.

У своєму Telegram Андрющенко повідомив, що "неблагонадійних" доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (з 2014 року територія окупована) або в тюрму "Ізоляція", що в Донецьку.

"Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах. Тут тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру (включаючи просто наявність патріотичних татуювань). Мінімальний строк ув’язнення 36 діб. До речі, саме 36 діб відведено окупантами на процедуру фільтрації, тому це «офіційно» не ув’язнення, а фільтрація", - розповів Андрющенко.

Радник очільника Маріуполя зазначив, що приміщення тюрми переповнені.

"При плановому ліміті колонії в 850 осіб зі слів свідків, на сьогодні там утримується не менш 3 тис. людей. Переважно з Маріуполя та Маріупольського району. Приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Вимушені стояти та сидіти на кортках. На день на видають баклажку води на десятки людей. Їжа не кожен день. Туалет раз на добу. Прогулок на відкритому повітрі не передбачено. Все це супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенню до співпраці", - написав Андрющенко.

За його словами, тих, кому "пощастило", через 36 діб окупанти відпускають, але змушують підписати "якісь папери".

"Які саме точно свідки вказати не можуть, але допускають що "про співпрацю", - уточнив радник міського голови Маріуполя.

Він додав, що є масові випадки зникнення людей після допитів: "Свідки припускають, що "пліткують" про переведення до іншої, більш жорсткої тюрми (можливо в Донецьку "Ізоляцію")".

"Можна стверджувати, що це фактично справжній концентраційний табір 21 сторіччя, створений росією в центрі Європи", - наголосив радник очільника Маріуполя.

Андрющенко закликав медіа надати розголосу цій проблемі.

"Свідків, хто зголосився поговорити ми вже передали деяким виданням, але вони відмовляються більше аніж на одну розмову. Ми готові сприяти всеціло або врятувати наших людей", - наголосив радник.

Нагадаємо, нині міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу Азовсталь у Маріуполі.

Полк "Азов" повідомив, що окупанти продовжують штурм заводу - противник не припиняє спроб захопити завод за допомогою авіації та піхоти.