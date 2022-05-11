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На Харківщині збито російський розвідувально-ударний вертоліт

Гвинтокрил вартістю 16 млн доларів був збитий із ПЗРК “Перун”. 

На Харківщині збито російський розвідувально-ударний вертоліт
Російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Фото: Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Сьогодні житомирські десантники збили у Харківській області російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Про це у Facebook повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

"11 травня на Харківщині підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Перун” був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24.

Учора Повітряні Сили та Сухопутні війська ЗСУ знищили 4 російські безпілотники типу "Орлан-10" та один вертоліт Мі-24.

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