На Харківщині збито російський розвідувально-ударний вертоліт

Сьогодні житомирські десантники збили у Харківській області російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Про це у Facebook повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"11 травня на Харківщині підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Перун” був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24.

Учора Повітряні Сили та Сухопутні війська ЗСУ знищили 4 російські безпілотники типу "Орлан-10" та один вертоліт Мі-24.