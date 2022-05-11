​Операція з деблокування "Азовсталі" потребуватиме значної кількості військ і може призвести до втрат, - Генштаб ЗСУ

Операція з деблокування підрозділів із металургійного підприємства "Азовсталь" у Маріуполі потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Олексій Громов, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме зусиль значної кількості військ, оскільки підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя. Також противником створено розгалужену систему інженерних огороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ" , - сказав Громов.

Він додав, що зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують позиції, підтримується.

Водночас заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "якби була хоча б одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, вона була б використана керівництвом країни".

"Збройні сили України на сьогодні роблять все можливе, щоб така можливість з'явилася у видимій перспективі, щоб це було якнайшвидше", - наголосила Маляр.

Зазначимо, що за посередництва ООН, Офісу президента вдалося організувати евакуацію цивільних осіб — жінок, дітей, людей похилого віку, що знаходилися на “Азовсталі”.

Нагадаємо, раніше полк "Азов" показав умови, в яких перебувають поранені захисники Маріуполя, і закликав ООН і ЧХ до порятунку людей.

В Нацгвардії повідомили, що президент Володимир Зеленський та керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з Азовсталі та працюють над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також сьогодні закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.