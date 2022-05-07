З Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, - Верещук

З Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
Про це повідомила віцепрем’єрка-міністерка реінтеграції Ірина Верещук.
Вона зазначила, що "наказ Президента виконано".
"Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - додала Верещук.
Нагадаємо, вчора, 6 травня, попри провокації та обстріли з боку російських окупантів з території Азовсталі вдалося евакуювати 50 жінок, дітей та людей похилого віку.
Того ж дня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що з Маріуполя та заводу вдалося евакуювати майже 500 цивільних.