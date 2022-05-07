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"Zaстрелись": у центрі Києва встановили інсталяцію з пістолетом у роті Путіна

Інсталяція тимчасова.

"Zaстрелись": у центрі Києва встановили інсталяцію з пістолетом у роті Путіна
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У центрі Києва з'явилася інсталяція-послання російському президенту Путіну під назвою "Zaстрелись".  

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Автором інсталяції є скульптор і дизайнер Дмитро Ів. Скульптура розташована на бульварі Тараса Шевченка, біля колишнього пам'ятника Леніну.

Інсталяція має вигляд скульптури обличчя Путіна зі зброєю, приставленою до рота. На табличці, що розташована на скульптурі, написано, що інсталяція тимчасова.

Нагадаємо, що 5 травня з Європейської площі у Вінниці прибрали чотириметровий пам’ятник червоногвардійцю та червоноармійцю.

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