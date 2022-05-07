У Миколаївській області пролунало чотири вибухи

Інформації про постраждалих немає.

Сьогодні у Вознесенському районі Миколаївської області пролунали чотири вибухи.

Про це повідомляє у Telegram міська влада Вознесенська.

"На території Вознесенського району було чутно чотири вибухи, про це повідомили в районній військовій адміністрації", − йдеться в повідомленні. Міська влада закликає мешканців району реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім говорив про те, що до 15 травня в Миколаївській області спробують відновити водопостачання.