У Миколаївській області пролунало чотири вибухи

Сьогодні у Вознесенському районі Миколаївської області пролунали чотири вибухи.
Про це повідомляє у Telegram міська влада Вознесенська.
"На території Вознесенського району було чутно чотири вибухи, про це повідомили в районній військовій адміністрації", − йдеться в повідомленні. Міська влада закликає мешканців району реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім говорив про те, що до 15 травня в Миколаївській області спробують відновити водопостачання.