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У Миколаївській області пролунало чотири вибухи

Інформації про постраждалих немає. 

У Миколаївській області пролунало чотири вибухи
Руйнування у Миколаївській області
Фото: Віталій Кім

Сьогодні у Вознесенському районі Миколаївської області пролунали чотири вибухи. 

Про це повідомляє у Telegram міська влада Вознесенська. 

"На території Вознесенського району було чутно чотири вибухи, про це повідомили в районній військовій адміністрації", − йдеться в повідомленні. Міська влада закликає мешканців району реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім говорив про те, що до 15 травня в Миколаївській області спробують відновити водопостачання.

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