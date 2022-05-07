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Росія завдала ракетного удару по Сумщині, є поранений

Поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби.

Росія завдала ракетного удару по Сумщині, є поранений
Фото: Дмитро Живицький / Телеграм

Російська авіація завдала ракетного удару по території двох громад Сумської області. 

Про це у Телеграм повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація. Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді, ракетами "повітря - земля", - написав Живицький.

За його словами, внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

Як повідомили у МВС, удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35. 

Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» Сумського загону. 

"Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - додали у МВС.

Нагадаємо, що 7 травня сили української протиповітряної оборони збили ракету окупантів над Полтавською областю. Перед цим був удар по інфраструктурі в Карлівці на Полтавщині. Постраждалих немає, пожежа ліквідована. 

Також вдень 7 травня війська РФ, застосовуючи стратегічну авіацію, завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області.

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