Росія завдала ракетного удару по Сумщині, є поранений

Російська авіація завдала ракетного удару по території двох громад Сумської області.

Про це у Телеграм повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація. Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді, ракетами "повітря - земля", - написав Живицький.

За його словами, внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

Як повідомили у МВС, удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.

Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» Сумського загону.

"Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - додали у МВС.

Нагадаємо, що 7 травня сили української протиповітряної оборони збили ракету окупантів над Полтавською областю. Перед цим був удар по інфраструктурі в Карлівці на Полтавщині. Постраждалих немає, пожежа ліквідована.

Також вдень 7 травня війська РФ, застосовуючи стратегічну авіацію, завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області.